مراسم تشییع پیکر مطهر سرگرد حمید زینی وند در دره شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر سرگرد حمید زینی وند در شهرستان دره شهر برگزار شد.
گفتنی است شهید زینی وند روز گذشته بر اثر درگیری دو طایفه در شهرستان دره شهر به شهادت رسید.
سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان ایلام در این مراسم گفت: از حضور پرشور و یا شکوه مردم و مسئولان دره شهر در این مراسم تشکر می کنیم.
وی بیان داشت: مردم دره شهر در تمامی صحنه های انقلاب حضور فعال داشته اند.
یاری تصریح کرد: اینگونه حوادث در شهر متمدن، ولایتمدارو شهادت طلبی مانند دره شهر بسیار ناگوار است.
وی افزود: وقتی جوانان ما در سوریه و عراق برای امنیت کشور جان خود را فدا می کنند چرا بخاطر درگیری دو طایفه بر سر یک مسئله کوچک باید یکی از نیروهای مخلص اینگونه ناجوانمردانه کشته شود.
وی افزود: دستگاه قضا با عاملان شهادت رئیس کلانتری دره شهر قاطعانه با جدیت و سریع برخورد کند.
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