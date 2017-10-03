ورزشکار قزوینی عازم مسابقات سه گانه قهرمانی غرب آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های سه گانه غرب آسیا در ماده مسافت کوتاه شامل ۷۵۰ متر شنا، ۲۰ کیلومتر دوچرخه سواری و پنج کیلومتر دو، ۱۴ مهر به میزبانی اردن برگزار می شود.

بابایی بعنوان اولین ورزشکار در تاریخ ورزش سه گانه ایران به رنکینگ جهانی این رشته راه یافته و عنوان ششمی رده سنی امید در مسابقات قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد.

هفته پنجم مسابقات فوتبال نونهالان استان با شناخت تیم های برتر به پایان رسید

در بازی های این هفته، مصاف تیم های همشهری پیام و ستاره شهر قزوین، ۲ بر ۱ به سود تیم پیام به پایان رسید، در تاکستان تیم تاک پرشین نرجه ۴ بر ۲ اسپاد تاک تاکستان را شکست داد.

در دیگر بازی شهر تاکستان هم، نوین گستر تاکستان ۴ بر ۱ پردیس اسفرورین را مغلوب کرد و در بازی آخر این هفته هم صدرای قزوین ۵ بر ۱ صمصام بیدستان ۱ را برد.

تیم ستارگان قزوین هم در این هفته استراحت داشت.

در پایان هفته پنجم این رقابت ها تیم های پیام، ستارگان و نوین گستر در مکان های اول تا سوم مسابقات قرار دارند.

والیبالیست های قزوینی به اردوی تیم ملی جوانان دختر دعوت شدند

نگین کاکاوند، محدثه محمدبیگی، محدثه شاهسوند، مهرنوش دهشت مقدم و رویا معدنی از قزوین به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

این اردو از ۲۲ مهرتا ۲۴ مهرماه در تهران برگزار می شود.

دو فوتسالیست قزوینی دیگر به لیگ کشور آذربایجان پیوستند

محمد کاتبی و مهران ایده لی دو بازیکن قزوینی در لیگ فوتسال به تیم نفتچی آذربایجان اضافه شدند، کاتبی و ایده لی سابقه بازی در چندین تیم لیگ برتری را در کارنامه دارند.

پیش از این هم امید طالبی از قزوین به تیم مارافن این کشور پیوسته بود.