۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

همزمان با دهه دوم محرم؛

مراسم تعزیه خوانی در فرهنگسرای هنگام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای هنگام به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین (ع) درویژه برنامه جلوه سوگ دردومین دهه ازایام محرم از تاریخ ۱۲مهرماه به مدت یک هفته میزبان گروه تعزیه خوانی دماوند است.

این برنامه با هدف افزایش شناخت و معرفت دینی شهروندان و ترویج مناسک دینی با همکاری گروه تعزیه خوانی دماوند به مدت یک هفته همه روزه از ساعت ۱۵در فضای باز فرهنگسرای هنگام برگزار می شود.

در این مراسم وقایع کربلا، شهادت امام حسین(ع)، حضرت علی اکبر، مسلم، دوطفلان مسلم، حر و .. در قالب نمایش آئینی به روی صحنه می رود.

علاقه مندان جهت تماشای این مراسم می توانند طی روزهای اعلام شده همه روزه به فرهنگسرای هنگام مراجعه یا با تلفن ۷۷۴۹۱۴۹۱ تماس حاصل نمایند.

