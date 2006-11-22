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۱ آذر ۱۳۸۵، ۸:۱۷

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان قم در گفتگو با مهر: خانواده مهمترین نقش را در تربیت دینی بر عهده دارد

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان قم در گفتگو با مهر: خانواده مهمترین نقش را در تربیت دینی بر عهده دارد

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم با تأکید بر اینکه آموزش معارف دینی در تمام نهادهای آموزشی نیاز به تقویت است،اظهار داشت: آموزش و پرورش تنها مکمل تربیت دینی افراد است لذا در تربیت صحیح دینی نهادهای آموزشی دیگری مؤثر هستند و در این بین خانواده مهمترین نقش را در آموزش صحیح دینی بر عهده دارد.

حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:گوهر دین در دانستن و آگاهی پیدا کردن درباره همه مسائلی است که خداوند در قرآن فرموده و توسط پیامبر(ص) به مردم داده شده است در واقع این به این معنا است که سرنوشت ادیان مختلف با دانش و بینش رقم می خورد چرا که اگر آگاهی در دین وجود نداشته باشد عواقب منفی در پی دارد.

وی در ادامه افزود: در واقع رسالت پیامبران نیز به همین علت بوده است تا فرامین الهی را به مردم آموزش دهند و دین اسلام را تبیین کنند و از این نکته بر می اید که صرف وجود کتاب لازمه یادگیری نیست در واقع باید آموزگاری وجود داشته باشد تا محتوای آن را آموزش داده.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه آموزش جدا از تعالیم دینی نیست، اظهار داشت: به این علت که گوهر دین از آموزش است و امری مجزا نیست بنابراین معارف دینی در گروی آموزش مطلوب است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ارتقای معرفت دینی، یادآور شد: در راستای تعالیم دینی در جامعه در گام اول باید زمینه های مطلوب آموزش در جامعه در آموزش و پرورش بسترسازی شود و در واقع این نهاد نیاز به تقویت در نحوه آموزش دارد.

حجت الاسلام ابوالحسن نواب با اشاره به اینکه آموزش و پرورش می تواند بستر ساز معارف دینی باشد، تصریح کرد: در حالت کلی آموزش و پرورش تنها می تواند بستر ساز آموزشهای دینی باشد اما نقش عمده در تربیت دانش آموختگان دینی را ندارد، لذا نهادهای آموزشی دیگری نیز وجود دارد و علاوه بر آن نهاد خانواده مهمترین آموزش دهنده معارف دینی و تربیت دهنده در این رابطه هستند.

وی گفت: شیوه های آموزش معارف دینی در دستگاههای آموزشی می بایست جدی گرفته شوند تا اثرات مطلوب خود را برجای گذارد.

کد مطلب 410317

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