آموزش ۸۰ نفر از اتباع و پناهندگان خارجی در آران و بیدگل

طاهره غفورزاده در گفتوگو با مهر افزود: آموزش اتباع افاغنه از سال گذشته در آران و بیدگل آغاز و بیش از ۴۰ نفر از کم سوادان و بی سوادان تبعه تحت آموزش های نهضت سواد آموزی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: امسال در کنار آموزش اتباع و پناهندگان خارجی، ۲۰ نفر از کم سوادان و بی سوادان شهرستان نیز تحت آموزش های نهضت قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه آموزش های نهضت سواد آموزی امسال در سه بخش اتباع، پناهندگان خارجی و انتقال انجام می شود تصریح کرد: حدود ۲۰ نفر از بی سوادان شهرستان نیز تحت آموزش های فرد به فرد قرار دارند.

غفورزاده با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۸ و آغاز فعالیت های مستقل نهضت سواد آموزی در آران و بیدگل حدود هشت هزار نفر تحت آموزش های نهضت قرار گرفته اند گفت: اوج فعالیت های نهضت سواد آموزی شهرستان مربوط به چهار سال اخیر بوده است.

مسئول نهضت سواد آموزی آران و بیدگل تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۹۶ درصد از جامعه روستایی و شهری آران و بیدگل باسواد شده اند و هدف بعدی نهضت سواد آموزی شهرستان آموزش های تکمیلی و آموزش های تخصصی و مهارتی است.