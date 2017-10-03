اجرای طرح پایش سلامت در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسه و دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی که از دانشجویان سرانه فرهنگی، ورزشی و مشاوره ای دریافت می کنند، موظف به اجرای طرح پایش سلامت جسم و روان هستند.

مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با اشاره به اجرای کارنامه سلامت به صورت متمرکز برای اولین بار در دانشگاه فنی و حرفه ای، گفت: این طرح از مهر ماه سال جاری در دانشگاه فنی و حرفه ای نیز اجرایی می شود.

به گزارش مهر، هدف از برگزاری این طرح بدست آوردن یک خط پایه از سلامت دانشجویان است و هدف اصلی پیگیری مشکلات دانشجویان تا زمان برطرف شدن آن است. این طرح برای دانشجویان دختر و پسر برگزار می شود و حضور تمام دانشجویان ورودی جدید در این طرح الزامی است.