به گزارش خبرنگار مهر، فیلمساز موفق نیوزیلندی در حرکتی نامعمول جزئیات مذاکرات بی نتیجه خود را با تهیه کنندگان "هابیت" مستقیما در اینترنت با طرفداران خود در میان گذاشت. جکسن و فران والش، همسر او و تهیه‌کننده سه‌گانه "ارباب حلقه‌ها"، در انتهای این بیانیه گفته اند: "آنچه اتفاق افتاد چیزی نبود که ما می خواستیم یا حدس می زدیم. اکنون هیچ راهی نداریم جز اینکه "هابیت" را فراموش کنیم و سراغ پروژه های دیگر برویم."



درگیری قانونی جکسن با نیولاین از اوایل سال 2005 به خاطر اختلاف آنها بر سر میزان فروش DVD های "ارباب حلقه ها: یاران حلقه" آغاز شد. آن طور که جکسن در یکی از وب سایت های طرفدار خود توضیح داده، قصد نداشته پیش از حل مشکل خود با نیولاین در مورد کارگردانی "هابیت" با این استودیو مذاکره کند. نیولاین تهیه کننده مجموعه "ارباب حلقه ها" بود که در سطح بین المللی سه میلیارد دلار فروخت و برنده 17 جایزه اسکار شد.



در هفته های اخیر پروژه "هابیت" دوباره مورد توجه قرار گرفت. در حالی که نیولاین حق ساخت فیلمی از روی رمان جی. آر. آر. تولکین - که در 1937 منتشر شد – را در اختیار دارد، حقوق توزیع فیلم نیز در اختیار مترو گلدوین مه یر است. جکسن می گوید یکی از رؤسای نیولاین به مدیر برنامه های او گفته اگر جکسن "هابیت" را بسازد، نیولاین حاضر است در مورد آن پرونده حقوقی با او کنار بیاید.



اما فیلمساز نیوزیلندی این طور توضیح می دهد: "ما به آنها گفتیم حاضر نیستیم برای ساخت "هابیت" در مورد آن مسئله کوتاه بیائیم. این دلیل خوبی برای ساخت یک فیلم نیست. وقتی تصمیم می گیرید فیلمی بسازید باید این کار را از ته دل انجام دهید. از نظر ما تصمیم در مورد تولید یک فیلم صرفا به خاطر کسب و کار نیست."



تا اینکه به گفته کارگردان روز جمعه یکی از مدیران اجرایی نیولاین با مدیر برنامه های او تماس می گیرد و می گوید این استودیو دیگر در مورد "هابیت" حاضر به همکاری با جکسن و والش نیست. هر چند نیولاین حقوق ساخت این پروژه را در اختیار دارد، اما نفوذ جکسن را هم نمی توان دست کم گرفت. در صورت انتخاب یک کارگردان دیگر این احتمال وجود دارد که بازیگران سه گانه "ارباب حلقه ها" با او همکاری نکنند.

