۱۱ تصادف در سوادکوه ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

جهانگیر آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایگاههای امداد و نجات جادهای شهرستان سوادکوه بهصورت شبانهروزی با تعداد ۹۲ نفر پرسنل و امدادگر در حال خدمت رسانی به مردم هستند، تعداد حوادث و تصادفات این شهرستان در چهار روز گذشته را ۱۱ مورد برشمرد.
رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه با بیان اینکه در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی هفت مورد حادثه و شش مورد تصادف در جادههای شهرستان رخ داده است، تعداد مصدومان این حوادث را ۱۹ مورد برشمرد.
آذری با بیان اینکه تعداد مراجعان حضوری به پنج پایگاه امداد و نجات مستقر در شهرستان (گدوک، دوگل، ارفعده؛ جوارم و شیرگاه)، در این تعطیلات، ۵۸ نفر بوده است، از اسکان ۲۱ نفر در راه مانده در ایام خبر داد.
وی هم چنین به دو مورد عملیات جستجو و نجات و انتقال در این ایام اشاره کرد و افزود: از این دو مورد، یک مورد مربوط به یک خانواده ۴ نفره کرمانی گرفتار شده در جاده جنگلی جمشید آباد (گم کردن مسیر و گیر افتادن در لای و گل جاده جنگلی) و مورد دوم مربوط به دو نفر از سرنشینان یک دستگاه پاترول که در حدود ۲۵ کیلومتری بعد از روستای کلاریجان به دره ای به عمق ۱۰۰ متر سقوط کرده بودند.
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