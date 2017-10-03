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۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه:

۱۱ تصادف در سوادکوه ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

۱۱ تصادف در سوادکوه ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

سوادکوه - رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه گفت: وقوع ۱۱ حادثه و سانحه در ایام تعطیلات ۱۹ مصدوم برجای گذاشت.

جهانگیر آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای شهرستان سوادکوه به‌صورت شبانه‌روزی با تعداد ۹۲ نفر پرسنل و امدادگر در حال خدمت ‌رسانی به مردم هستند، تعداد حوادث و تصادفات این شهرستان در چهار روز گذشته را ۱۱ مورد برشمرد.

رئیس جمعیت هلال احمر سوادکوه با بیان اینکه در ایام تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی هفت مورد حادثه و شش مورد تصادف در جاده‌های شهرستان رخ داده است، تعداد مصدومان این حوادث را ۱۹ مورد برشمرد.

آذری با بیان اینکه تعداد مراجعان حضوری به پنج پایگاه امداد و نجات مستقر در شهرستان (گدوک، دوگل، ارفع‌ده؛ جوارم و شیرگاه)، در این تعطیلات، ۵۸ نفر بوده است، از اسکان ۲۱ نفر در راه مانده در ایام خبر داد.

وی هم چنین به دو مورد عملیات جستجو و نجات و انتقال در این ایام اشاره کرد و افزود: از این دو مورد، یک مورد مربوط به یک خانواده ۴ نفره کرمانی گرفتار شده در جاده جنگلی جمشید آباد (گم کردن مسیر و گیر افتادن در لای و گل جاده جنگلی) و مورد دوم مربوط به دو نفر از سرنشینان یک دستگاه پاترول که در حدود ۲۵ کیلومتری بعد از روستای کلاریجان به دره ای به عمق ۱۰۰ متر سقوط کرده بودند.

کد مطلب 4103188

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