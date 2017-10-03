علی‌اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم یزد از پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر ۲۷ هزار نفر از استان یزد در این مراسم باشکوه شرکت کردند.

وی بیان کرد: امسال نیز با توجه به اینکه تاکنون هزار و ۳۰۰ نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، پیش‌بینی می‌شود ۳۰ هزار نفر از این استان ثبت‌نام کرده و عازم این مراسم معنوی شوند.

شریفی با تاکید بر اینکه زائران حتما باید در سامانه سماح ثبت‌نام کنند، افزود: سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir تنها سامانه مجاز برای ثبت‌نام زائران است.

مدیر حج و زیارت استان یزد عنوان کرد: ثبت‌نام برای شرکت در پیاده‌روی اربعین از چندی پیش آغاز شده و متقاضیان می توانند برای ثبت‌نام به سامانه سماح مراجعه کرده و اقدام به ثبت‌نام کنند و سپس مدارک خود را بر اساس توضیحات مندرج در سایت برای دریافت گذرنامه و روادید ارائه دهند.

وی تاکید کرد: بهتر است ثبت‌نام به روزهای پایانی موکول نشود تا هم اقدامات برای دریافت گذرنامه و روادید سریع‌تر انجام شود و هم برنامه ریزی برای ساماندهی، حمل و نقل و ساماندهی زائران به نحو بهتری انجام شود.

شریفی تصریح کرد: تنها زائرانی که در سامانه سماح ثبت‌نام کنند زیر پوشش خدمات خواهند بود در غیر این‌صورت مسئولیت همه موارد در سفر بر عهده خود مسافران و زائران خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد: مردم استان یزد امسال نیز همچون سال‌های گذشته حضوری پرشور در این مراسم معنوی داشته باشند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در صدور روادید و گذرنامه همکاری لازم را با سازمان حج و زیارت داشته باشند.