۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۵مهر با حضور رئیس جمهور برگزار می شود

معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور هفته آینده ۱۵ مهرماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور به طور قطع در هفته آینده برگزار می شود اما زمان دقیق آن طی دو روز آینده مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، در این مراسم قرار است رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزرای علوم و بهداشت سخنرانی کنند.

دراین مراسم قرار است یک استاد به نمایندگی از اساتید و یک دانشجو به نمایندگی از دانشجویان نیز سخنرانی کنند.

همچنین در این مراسم با حضور رئیس جمهور از رتبه های برتر آزمون سراسری نیز تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 4103207

    captcha

