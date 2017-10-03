به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اکبر ایمانی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش شهرستان فردیس، اظهار کرد: با توجه به اینکه سال تحصیلی جدید آغازشده اما تشکیلات اداری مستقل آموزش‌وپرورش این شهرستان تحقق نیافته است به همین منظور از استاندار البرز می‌خواهیم در این بحث اقدام جدی انجام شود و اداراتی که در فردیس هنوز استقلال خود را به دست نیاورده‌اند، مستقل شوند.

امام‌جمعه فردیس گفت: اگر مشکلات در مدارس جدی گرفته شود و سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شود، قطعاً جامعه‌ای روبه‌پیشرفت خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه باید در مدارس فرهنگ‌سازی انجام شود، افزود: همه ما شهری شده‌ایم اما آداب شهروندی را نیاموخته‌ایم، رسانه‌ها را در دست داریم اما سواد رسانه‌ای و بهره بردن از رسانه‌ها را نداریم.

حجت‌الاسلام ایمانی بابیان اینکه در کشورهای غربی هیچ محدودیتی برای نوجوانان و جوانان وجود ندارد، تأکید کرد: باید فرهنگ استفاده از فضای مجازی را جایگزین محدودیت در جامعه کنیم و ارتقاء سواد رسانه‌ای در مدارس موردتوجه قرار گیرد.

وی بابیان اینکه نباید پس از تخریب به فکر چاره‌اندیشی بود، گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش استفاده از فضای مجازی مهم‌ترین مسئله در مدارس امروز است که باید موردتوجه قرار گیرد و پیش از آنکه آسیب‌های اجتماعی ناشی از استفاده نادرست فضای مجازی گریبان گیر جامعه شود، از آن جلوگیری کنیم.

امام‌جمعه فردیس در بخش دیگری با تأکید به لزوم اقامه نماز در تمام مدارس شهرستان فردیس، گفت: ستاد نماز جمعه فردیس برای آموزش طلبه‌های حوزه علمیه را به مدارس می‌فرستد و در این راستا از آموزش‌وپرورش می‌خواهیم گزارش عملکرد آن‌ها را به ستاد اقامه نماز جمعه ارائه دهد.

به گفته وی همکاری خوب حوزه علمیه، ستاد نماز جمعه و آموزش‌وپرورش می‌تواند گام مهمی در راستای ارتقاء سطح فرهنگ دانش آموزان باشد.