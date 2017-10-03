تلویزیون دولتی عراق برای اولین بار به زبان کُردی اخبار پخش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فرانس ۲۴»، تلویزیون دولتی عراق برای اولین بار در تاریخ خود اخبار را به زبان کُردی پخش کرد.

بر اساس این گزارش، تلویزیون دولتی عراق «العراقیة» روز گذشته برای اولین بار، بخشی اخبار صبحگاهی خود به مدت حدود ۱۰ دقیقه را به زبان کردی پخش کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هفته گذشته برگزار شد و بیش از ۹۰ درصد به آن رأی مثبت دادند.

درهمین ارتباط، «کریم حمادی» مدیر العراقیه گفت: این اولین بار است که تلویزیون العراقیه اخبار خود را به زبان کردی پخش می کند.