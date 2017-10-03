زمان بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تصمیم به برگزاری دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در تاریخ تعیین شده دارد. این در حالی است که گفته می شد با توجه به بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه، احتمال می رود دیدار سرخپوشان در هفته نهم رقابت های لیگ برتر به تعویق بیفتد.

سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقت لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید این مطلب گفت: هیچ راهی برای تعویق بازی وجود ندارد. پرسپولیس درگیر بازی برگشت با الهلال عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیاست و نباید برنامه ریزی اشتباهی انجام دهیم که هم لیگ آسیب ببیند و هم نماینده باشگاهی ایران در دیار مقابل الهلال عربستان، توان لازم را نداشته باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۰ مهرماه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.