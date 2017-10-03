۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۶

تصاویر دفتر جدید آمازون با دیوارهای خاص و عجیب

دفاتر جدید آمازون در انگلیس با ماکت جنگل های استوایی و دیواری مملو از دستیارهای صوتی الکسا ساخته می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، ساختمان جدید شرکت آمازون در کمبریج انگلیس با ماکت جنگل های استوایی، بالکنی برای بازی گلف و یک دیوار با اثر هنری سه بعدی ساخته شده است.

این دفاتر جدید  که قرار است صدها فرصت شغلی در انگلیس خلق کنند، در زمینی به مساحت ۶۰ هزار فوت مربع ساخته و در پاییز امسال افتتاح می شوند. طبق گزارش های مختلف در این دفاتر ۴۰۰  نفر مشغول به کار خواهند شد.

ماکت جنگل های استوایی یکی از دیوارهای این سازه را می پوشاند. ماکت مذکور از ماده ای سبز و اسفنجی مشابه درختان کوچک و چرا غ های ال ای دی آبی ساخته شده اند.

 در طبقه بالای این سازه  یک کافه ساخته شده که زمین گلف کوچکی نیز دارد.

 همچنین در این ساختمان یک دیوار سه بعدی به نام «دیوار آلکسا» مملو از صدها دستیار صوتی ساخت آمازون ساخته شده است.

شیوا سعیدی

