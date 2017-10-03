ثبت نام حدود ۵۰۰ تیم دانشجویی در مسابقات مناظره دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مرحله استانی ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در ۲۵ استان و ۷ دانشگاه در شهر تهران در سطح دانشگاه های کشور از اسفندماه سال ۹۵ کار خود را در واحدهای جهاد دانشگاهی سراسر کشور آغاز کرد.

مرحله استانی مسابقات مناظره در دانشگاه های مختلف استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، یزد، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و همچنین مرحله دانشگاهی مسابقات در دانشگاه های الزهرا (س)، تربیت مدرس، تهران، خواجه نصیر، علامه طباطبایی، علم و صنعت و امام صادق (ع) در استان تهران برگزار شد.

فعال ترین استان ها

بر اساس آمارهای جمع آوری شده، استان های چهارمحال بختیاری، هرمزگان، یزد، لرستان، زنجان، قزوین، کرمان، مرکزی، ایلام، بیشترین سهم حضور گروه های دانشجویی را در مسابقات داشته اند. در این دوره استان های قم و کرمانشاه برای اولین به جریان برگزاری مسابقات استانی پیوسته اند.

مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

مرحله منطقه ای ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با حضور ۴۸ تیم برگزیده به میزبانی استان های هرمزگان، ایلام و دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

بر این اساس مسابقات مرحله منطقه ای در استان ایلام هفته آخر مهرماه، استان هرمزگان، ۹ تا ۱۱ آبان ماه و دانشگاه علامه طباطبایی یکم الی سوم آبان ماه برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، دوره پنجم مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با حضور ۴۴۰ تیم از ۲۳ استان و ۹ دانشگاه در سراسر کشور برگزار شد این در حالی است که در دوره ششم با روند افزایشی ثبت نامی ها و استقبال دانشجویان و گروه های دانشجویی برای حضور در مسابقات روبرو شدیم.