لزوم ورود ریش سفیدان و بزرگان در منازعات طایفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در مراسم تشییع و وداع با پیکر شهید سرگرد حمید زینی وند اظهار داشت: امروز نیروی انتظامی مفتخر است سربازی رشید و مدافع ولایت را تقدیم انقلاب کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید گرانقدر گفت: جای تاسف دارد در شهرستانی با این قدمت و فرهنگ غنی همچون اتفاقی رخ می دهد که یک مأمور نیروی انتظامی که از بین همین مردم است جان خود را از دست می دهد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با ابراز گله‌مندی از چنین رفتارهایی که از برخی افراد سر می‌زنند گفت: مدافعان حرم که در خارج از مرزهای میهن اسلامی در برابر دشمنان دین اسلام مبارزه می‌کنند به سلامت به آغوش خانواده هایشان باز می‌گردد ، آن وقت در این مرز و بوم با فرهنگ که مردمان آن سابقه ای درخشان در سال‌های دفاع مقدس دارند چنین اتفاقی جای تاسف و تأمل دارد.

سردار یاری با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مسلمان و عاملان شهادت رئیس کلانتری مرکزی شهرستان دره‌شهر از مصلحان ریش سفیدان و بزرگان خواست برای حل منازعات طایفه ای وارد میدان شوند.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان ضمن تقدیر از صبر و ایستادگی خانواده این شهید گرانمایه خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عاملان شهادت این مامور فداکار نیروی انتظامی شد.