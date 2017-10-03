به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: نخستین جشنواره ملی «عکس نگاران» ۲۰ آبان تا ۲ آذرماه امسال در ۲ بخش طبیعت سیستان و بلوچستان و چشم‌انداز شهری در شهرستان زاهدان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: برگزار کننده این جشنواره بنا بر اهداف فرهنگی در آبان‌ماه به راه‌اندازی یک اردوی عکاسی ۱۰ روزه برای عکاسان غیربومی اقدام می‌کند که عکاسان در این اردو میهمان جشنواره بوده و همه هزینه‌های اقامت و ایاب و ذهاب بین شهریشان در استان بر عهده جشنواره است.

وی افزود: عکاسان مدعو به اردو توسط شورای اجرایی جشنواره و براساس شرح فعالیتشان انتخاب می‌شوند تا در این اردو به شهرستان‌های زاهدان، زابل و چابهار سفر کنند و در ۲ بخش نامبرده به عکاسی بپردازند.

مسگرانی با بیان اینکه ۳۰ آبان‌ماه آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره است، ادامه داد: این آثار یکم و دوم آذرماه توسط هیئت داوران داوری می‌شوند و به نفرات اول تا سوم تندیس جشنواره، لوح افتخار و هدایای نقدی تعلق می‌گیرد.

دبیر نخستین جشنواره ملی «عکس نگاران» گفت: آقایان «کیارنـگ علایی، محمدرضا چایفروش، علی قلم سیاه، مهدی نجارپیشه و صادق سوری» هیئت داوران این جشنواره هستند.