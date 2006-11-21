به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: رحلت عالم ربانی و مرجع وارسته، حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ‌جواد تبریزی(قدس سره) ضایعه‌ای برای جهان تشیع بود (و ثلمه لا یسدها شی) و همه علاقه‌مندان به مکتب اهل بیت(ع) مخصوصاً حوزویان را سوگوار ساخت.



در ادامه این پیام تأکید شده است: اینجانب فقدان این فقیه برجسته را به ساحت قدس حضرت بقیت‌الله(ارواحنا فداه) و همة شیعیان مخصوصاً حوزه‌های علمیه و خاندان معظم او تسلیت گفته، علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواهانم.