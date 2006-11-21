  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۸۵، ۱۸:۵۴

آیت‌الله مکارم شیرازی:

رحلت آیت‌الله تبریزی ضایعه بزرگی برای جهان تشیع است

آیت‌الله مکارم شیرازی طی پیامی رحلت آیت‌ الله جواد تبریزی را ضایعه بزرگی برای جهان تشیع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: رحلت عالم ربانی و مرجع وارسته، حضرت آیت‌الله حاج‌شیخ‌جواد تبریزی(قدس سره) ضایعه‌ای برای جهان تشیع بود (و ثلمه لا یسدها شی) و همه علاقه‌مندان به مکتب اهل بیت(ع) مخصوصاً حوزویان را سوگوار ساخت.

در ادامه این پیام تأکید شده است: اینجانب فقدان این فقیه برجسته را به ساحت قدس حضرت بقیت‌الله(ارواحنا فداه) و همة شیعیان مخصوصاً حوزه‌های علمیه و خاندان معظم او تسلیت گفته، علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواهانم.

کد مطلب 410325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها