به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این پیام آمده است: رحلت عالم ربانی و مرجع وارسته، حضرت آیتالله حاجشیخجواد تبریزی(قدس سره) ضایعهای برای جهان تشیع بود (و ثلمه لا یسدها شی) و همه علاقهمندان به مکتب اهل بیت(ع) مخصوصاً حوزویان را سوگوار ساخت.
در ادامه این پیام تأکید شده است: اینجانب فقدان این فقیه برجسته را به ساحت قدس حضرت بقیتالله(ارواحنا فداه) و همة شیعیان مخصوصاً حوزههای علمیه و خاندان معظم او تسلیت گفته، علو درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواهانم.
آیتالله مکارم شیرازی طی پیامی رحلت آیت الله جواد تبریزی را ضایعه بزرگی برای جهان تشیع اعلام کرد.
