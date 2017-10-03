دستگیری سارقان محتویات خودرو با ۴۵ فقره سرقت در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی، پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان شهریار، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷نصیرآباد در پی گشت زنی های محسوس و نامحسوس در محورهای اصلی به دو نفر که در حال پرسه زنی در اطراف خودروها بودند، مشکوک شده و آنها را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان داشت: مأموران انتظامی سارقان دستگیر شده را جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار خانچرلی بیان داشت: متهمان دستگیر شده در بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول داشته و در ادامه به ۴۵ فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کرد، که پس از تشکیل پرونده قضائی و گذراندن مراحل قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ضمن توصیه به رانندگان در خصوص تجهیز خودرو خود به وسایل ایمنی و استفاده از پارکینگ های مطمئن جهت پارک خودرو از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با سامانه مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند تا همگاران در کوتاه ترین زمان ممکن به بررسی مورد بپردازند.