  1. استانها
  2. تهران
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران خبر داد؛

دستگیری سارقان محتویات خودرو با ۴۵ فقره سرقت در شهریار

دستگیری سارقان محتویات خودرو با ۴۵ فقره سرقت در شهریار

شهریار- فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری سارقان محتویات خودرو با ۴۵ فقره سرقت در شهریار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن خانچرلی، پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت  محتویات داخل خودرو در شهرستان شهریار، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷نصیرآباد در پی گشت زنی های محسوس و نامحسوس در محورهای اصلی به دو نفر که در حال پرسه زنی در اطراف خودروها بودند، مشکوک شده و آنها را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه بیان داشت: مأموران انتظامی سارقان دستگیر شده را جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

سردار خانچرلی بیان داشت: متهمان دستگیر شده در بازجویی های پلیسی جرم خود را قبول داشته و در ادامه به ۴۵ فقره سرقت محتویات خودرو در شهرستان شهریار اعتراف کرد، که پس از تشکیل پرونده قضائی و گذراندن مراحل قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ضمن توصیه به رانندگان در خصوص تجهیز خودرو خود به وسایل ایمنی و استفاده از پارکینگ های مطمئن جهت پارک خودرو از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با سامانه مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند تا همگاران در کوتاه ترین زمان ممکن به بررسی مورد بپردازند.

کد مطلب 4103253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها