  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

الحشد الشعبی چندین روستا در شمال شرق الحویجه را آزاد کرد

الحشد الشعبی چندین روستا در شمال شرق الحویجه را آزاد کرد

نیروهای الحشد الشعبی در ادامه عملیات نظامی خود برای آزادسازی الحویجه چندین روستا در شمال شرق این شهر را آزاد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق «واع»، نیروهای الحشد الشعبی در ادامه عملیات خود برای آزادسازی الحویجه در استان کرکوک چند روستا را از کنترل داعش خارج کردند.

بر اساس گزارش رسانه های عراقی الحشد الشعبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که روستاهای «العصریه»، «تلیل القمر» و «السطیح» را در شمال شرق الحویجه آزاد کرده اند.

بسیج مردمی عراق اعلام کرد که روستاهای «دوکشمن کبری»، «شیخ سامی البلداغ»،‌ «الربیضه» و «السید کاطع» نیز از کنترل تروریست های داعش خارج شده اند.

بر اساس این خبر این عملیات با حمایت جنگنده های نیروی هوایی ارتش عراق انجام شده است و نیروهای امنیتی پاکسازی روستاهای آزاد شده از بمب های دست ساز و مین های زمینی که داعش در منطقه کار گذاشته را آغاز کرده اند.

کد مطلب 4103255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها