الحشد الشعبی چندین روستا در شمال شرق الحویجه را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق «واع»، نیروهای الحشد الشعبی در ادامه عملیات خود برای آزادسازی الحویجه در استان کرکوک چند روستا را از کنترل داعش خارج کردند.
بر اساس گزارش رسانه های عراقی الحشد الشعبی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که روستاهای «العصریه»، «تلیل القمر» و «السطیح» را در شمال شرق الحویجه آزاد کرده اند.
بسیج مردمی عراق اعلام کرد که روستاهای «دوکشمن کبری»، «شیخ سامی البلداغ»، «الربیضه» و «السید کاطع» نیز از کنترل تروریست های داعش خارج شده اند.
بر اساس این خبر این عملیات با حمایت جنگنده های نیروی هوایی ارتش عراق انجام شده است و نیروهای امنیتی پاکسازی روستاهای آزاد شده از بمب های دست ساز و مین های زمینی که داعش در منطقه کار گذاشته را آغاز کرده اند.
