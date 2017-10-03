وقوع ۱۹۲۲ فقره تصادف در البرز/کاهش ۷ درصدی تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید همایون شریفی در نشست خبری پیرامون اقدامات پلیس راهور استان در هفته ناجا و معرفی پلیس مهر که صبح سه‌شنبه برگزار شد، بابیان اینکه مفتخر هستیم در بحث مأموریت‌های مدنظر و مسئولیت‌های محوله موفق ظاهرشده‌ایم، اظهار کرد: بدون شک مقوله مهم کاهش تصادفات فوتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: طی شش‌ماهه نخست سال جاری تعداد فوت‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی ۳۱ درصد کاهش داشته است، سال گذشته ۴۸ نفر در اثر تصادفات رانندگی فوت کرده بودند که این آمار در مدت مشابه سال جاری ۱۵ نفر کاهش داشته است.

کاهش ۱۵ درصدی تصادفات جرحی در البرز

شریفی بابیان اینکه در راستای بروز تصادفات جرحی نیمه نخست سال گذشته هزار و ۱۱۸ نفر مجروح شدند، خوشبختانه امسال این آمار به ۹۴۸ نفر رسیده که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد، گفت: سال گذشته ۹۷۲ فقره تصادف خسارتی به وقوع پیوست که این رقم در سال جاری با ۱۶ درصد افزایش به ۹۸۸ فقره تصادف رسید.

وی مجموع تصادفات صورت گرفته در شش‌ماهه نخست سال گذشته را در حالی دو هزار و ۷۳ فقره اعلام کرد که این امر در سال جاری با کاهش ۷ درصدی به هزار و ۹۲۲ فقره رسیده است.

سرهنگ شریفی با تأکید بر اینکه اعتقادداریم یکی از مؤلفه‌هایی که منجر به کاهش تصادفات می‌شود برخورد قاطع و قانونی با تخلفات است، افزود: طی شش‌ماهه اول امسال ۷۷۹ هزار و ۷۵۷ مورد اعمال قانون صورت گرفته است که این آمار در قیاس با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۴ درصدی مواجه بوده است.

وی با اعلام اینکه تخلفات حادثه‌ساز یکی از دلایل اصلی بروز تصادف‌های ترافیکی است، ادامه داد: طی مدت‌زمان یادشده ۱۴۲ هزار و ۲۵۲ فقره اعمال قانون تخلفات حادثه‌ساز صورت گرفته که ۱۴ درصد افزایش اعمال قانون در این حوزه را به همراه داشته است.

افزایش ۲۵ درصدی اعمال قانون در البرز

وی توقیف ۲ هزار ۸۶۹ دستگاه انواع خودرو که مرتکب تخلف‌های حادثه‌ساز شدند را از دیگر اقدامات پلیس برشمرد که ۷۸ درصد افرایش نسبت به مدت مشابه را به همراه داشته است.

رئیس پلیس راهور استان البرز بابیان اینکه طی شش‌ماهه نخست سال جاری حدود دو هزار ۵۹۱ دستگاه موتورسیکلت حادثه‌ساز توقیف‌شده که این امر ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد، افزود: درمجموع ۵۰ میلیارد ریال اعمال قانون در استان صورت گرفته که بیانگر ۲۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

سرهنگ شریفی گفت: در سال تحصیلی ۹۵ و ۹۶ بیش از ۸۶ هزار و ۳۹۸ دانش‌آموز البرزی توسط افسران راهنمایی و رانندگی با اعزام به مدارس و مراکز آموزشی تحت آموزش ویژه ترافیکی قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه در نیمه نخست امسال ۹۲ مورد آموزش در پایانه‌های ناوگان عمومی و حمل بار صورت گرفته که دو هزار و ۲۵۰ نفر در این برنامه تحت آموزش‌های ویژه قرار گرفتند، گفت: توقیف خودروهایی که مبالغ مختلفی را به دولت بدهکار هستند از دیگر اقدامات انجام‌گرفته محسوب می‌شود، برابر قانون اگر این تخلف بالغ‌بر یک‌میلیون تومان باشد در سیستم اجرایی شکایت ثبت می‌شود که در این راستا ۷۰۰ مورد توقیف خودرو با تخلف بالای یک‌میلیون تومان صورت گرفته است.

مانور موتورسواران قانون‌مند در نخستین روز از این هفته برگزار می‌شود شریفی بابیان اینکه متأسفانه درزمینهٔ سرویس مدارس همچنان با کاستی‌هایی مواجهیم چراکه این امر توسط متولیان امر ساماندهی نشده است، گفت: در حال حاضر مجوز قانونی برای سرویس مدارس صادر نشده، بدون شک این امر بیانگر ضعفی بزرگ در این زمینه است.

وی بابیان اینکه بحث پلیس مدرسه به‌صورت جدی موردتوجه قرار خواهد گرفت تا دانش‌آموزانی آموزش‌دیده و مستعد در این بخش به کار گرفته شوند، افزود: در این راستا نیز تعدادی از معلمان تحت عنوان فرهنگ یاران پلیس تحت آموزش قرار می‌گیرند.

شریفی با اشاره به اینکه ۱۴ مهر نخستین روز از هفته ناجا است که برنامه‌های متعددی در این هفته در نظر گرفته‌شده است، اظهار کرد: مانور موتورسواران قانون‌مند در نخستین روز از این هفته برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه همایش دوچرخه‌سواری با همکاری هیئت دوچرخه‌سواری و اداره کل ورزش و جوانان البرز نیز با حضور ۵۰۰ دوچرخه‌سوار در این روز برگزار می‌شود، ادامه داد: افتتاح شهرک ترافیکی در مجموعه پارک چمران و برگزاری همایش بزرگ طلایه داران فرهنگ ترافیک با حضور هزار دانش امور نیز در ای هفته ناجا انجام می‌شود.