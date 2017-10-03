به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح سه‌شنبه در نشست با مسئولان اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر هر ساله مشارکت بالایی در کمک به نیازمندان داشته‌اند و همواره در امور خیر پیشتاز هستند.

وی با اشاره به دریافت زکات از مردم و توزیع ان بین محرومین استان، خاطرنشان کرد: سال گذشته طی شش ماه نخست ۹.۹ میلیارد ریال زکات در سطح استان جمع‌آوری شده بود که امسال طی این مدت ۳۱ میلیارد ریال زکات در استان پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: رفع مشکل محرومان و نیازمندان جامعه از مهمترین اهداف جمع‌آوری زکات است که در زمینه رفع مشکلات معیشتی، تحصیلی، درمانی، ساخت و به‌سازی مسکن و تامین جهیزیه هزینه می‌شود.

وی بر لزوم تلاش برای تبلیغ و ترویج زکات از سوی مدیران و افراد مختلف تاکید کرد و ادامه داد: باید با فرهنگ سازی مناسب، این واجب الهی در سطح جامعه ترویج شود.

لطفی با بیان اینکه احیای زکات در جامعه یکی از برنامه‌های ماندگار و مستمر کمیته امداد است تصریح کرد: با افزایش پرداخت و جمع‌آوری زکات، می‌توانیم خدمات دهی بهتر و مناسب‌تری را به مردم داشته باشیم.