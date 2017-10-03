مردم مرکزی در نیمه نخست امسال ۳۵میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند

رمضانعلی جلالی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم استان مرکزی در شش ماهه نخست امسال ۳۵ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال در قالب صدقه به نیازمندان تحت حمایت کمک کردند

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه صدقات مردمی متناسب با نیاز محرومان هزینه می شود، اظهار داشت: با صدقات مردمی بخش از مشکل خانوارهای تحت حمایت برطرف می شود و در حقیقت این کمک ها تاثیرگذار هستند.

جلالی بیان کرد: میانگین سرانه پرداختی صدقات مردم استان به صورت ماهیانه ۴۰۶ تومان بوده و ضریب نفوذ کمیته امداد با اجرای طرح ساماندهی صدقات(صندوق های کوچک) در بین مردم استان به ۲۴ درصد رسیده و در حال حاضر ۱۴۲ هزار و ۷۸۰ صندوق صدقات کوچک کمیته امداد در نقاط مختلف استان مرکزی توزیع شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی خاطرنشان ساخت: سهم درآمد صنادیق بزرگ از درآمد کل صدقات، ۳۶ درصد و سهم درآمد صنادیق متوسط از درآمد کل پنج درصد و سهم درآمد صنادیق کوچک از کل درآمد صدقات ۵۹ درصد است.

وی در ادامه با اشاره به فراهم شدم زمینه دریافت صدقات با استفاده از روش‌های الکترونیکی، عنوان کرد: سرعت در انتقال وجوه صدقات، صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها، عدم نیاز به تولید صندوق‌های صدقات و قلک پلاستیکی، همسان سازی پرداخت صدقات با کارت‌های عابر بانک، پیشگیری از سرقت توسط سارقان، کمک به تحقق اهداف مبلمان شهری و سهولت در دسترسی و پرداخت صدقات برخی از مزایای استفاده از روش های الکترونیکی و نوین است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین برنامه کمیته امداد در بخش مشارکت‌های مردمی، اعتمادسازی، شفاف سازی عملکردها و جذب بیشتر خیران است.

گفتنی است در حال حاضر در استان مرکزی ۴۴ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بوده و از حمایت های این نهاد بهره مند می شوند.