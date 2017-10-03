رشد ۱.۴ درصدی آمار مصدومان حوادث رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماهه نخست سال جاری از کل تلفات حوادث رانندگی پنج هزار و ۴۵۰ نفر مرد و یکهزار و ۵۰۶ نفر زن بودند.

در این مدت و از کل تلفات یکهزار ۹۱۶ نفر در مسیرهای درون شهری، چهار هزار و ۵۷۰ نفر در محورهای برون شهری، ۴۵۶ نفر در مسیرهای روستایی و ۱۴ نفر در مسیرهایی نامعلوم جان خود را از دست داده‌اند.

در پنج ماهه نخست امسال استان های فارس با ۶۵۴، تهران با ۵۳۴ و خراسان رضوی با ۵۱۶ فوتی بیشترین و استان های ایلام با ۵۴، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل هر کدام با ۷۳ و البرز با ۸۵ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشته اند.

رشد ۱.۴ درصدی آمار مصدومان

در پنج ماهه نخست سال جاری ۱۴۷ هزار و ۷۷۱ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰۶ هزار و ۶۶ نفر مرد و ۴۱ هزار و ۷۰۵ نفر زن بودند.

این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که آمار مصدومان ۱۴۵ هزا رو ۷۴۷ نفر بود، ۱.۴ درصد افزایش یافته است.

مرگ بیش از ۱۵۰۰ نفر در تصادفات مرداد

در مرداد ماه امسال نیز یکهزار و ۵۹۳ (هزار و ۲۴۱ مرد و ۳۵۲ زن) نفر در حوادث رانندگی کشته و ۳۳ هزار و ۴۹۸ نفر نیز مصدوم شدند.

آمار متوفیات تصادفات مرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴.۲ درصدی و آمار مصدومان افزایش ۱.۶ درصدی داشته است.