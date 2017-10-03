وزارت ارشاد مسائل فرهنگی را متناسب با اصول اسلامی انجام دهد

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله حسین مظاهری، آیت‌الله العظمی مظاهری دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأثیرات و کارکردهای منحصر به‌ فرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وظایف مسئولان این وزارتخانه را بسیار سنگین توصیف و افزود: فعالیّت‌ها و دستاوردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همواره توسّط دوستان و دشمنان نظام رصد می‌شود و به عبارت دیگر همۀ چشم‌ها به این وزارتخانه دوخته شده است.

وی در ادامه بیان داشت: دشمنان و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی، با رصد فعالیّت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درصدد سوژه‌سازی و ایجاد اختلاف و تفرقه هستند و دوستان و علاقمندان نظام نیز از این وزارتخانه، انتظار دارند تا در عرصۀ مسائل فرهنگی، نقشی متناسب با اصول و مبانی اسلام ایفاء شود.

آیت‌الله العظمی مظاهری با یادآوری مشکلات جامعه نظیر معضلات و مفاسد اقتصادی، اداری و اخلاقی، حلّ مشکلات و معضلات مزبور را نیازمند تدبیر ویژۀ مسئولان و اهتمام کامل آنان دانست و اظهار داشت: بخش‌هایی از مفاسد فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی، با حلّ معضلات و مشکلات اقتصادی، سامان خواهد یافت و اگر دولت بتواند با همۀ موانع موجود، گام‌های مؤثّرتری در زمینۀ اقتصاد و بهبود اوضاع معیشتی مردم بردارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌تواند به صورت جدّی‌تر، به اصلاح و بهبود ساختارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه بپردازد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با تجلیل فراوان از مجاهدت و حضور همیشگی مردم در صحنه‌های گوناگون و پشتیبانی آنان از انقلاب و جمهوری اسلامی تصریح کرد: مردم با وجود همۀ مشکلات و معضلات معیشتی و اجتماعی، اثبات کرده‌اند که همواره در صحنه هستند و در تنگناها استقامت ورزیده و هیچ‌گاه در دفاع از ارزش‌ها کوتاهی نمی‌کنند و نمونۀ این حضور مخلصانه در جریان شهادت شهید محسن حججی، به شکل روشن و آشکار ملاحظه شد.

وی روحیّۀ اخلاص و مجاهدت مردم را موجب سنگین شدن وظایف مسئولان دانسته و با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام بین مسئولان، به ویژه اعضای دولت افزود: اگر چه مشکلات و نارسایی‌های فراوانی وجود دارد، امّا اتحاد کلمه و حفظ وحدت و یکپارچگی میان دولت و مسئولان، زمینه‌ساز حلّ بسیاری از مسائل خواهد بود.

در این دیدار صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی سخنانی از توججهات ویژه و حمایت مراجع عظام تقلید، تقدیر و تشکر و پشتیبانی‌ها و رهنمودهای آنان را سرمایۀ ارزشمندی برای دولت و مسئولان دانست.