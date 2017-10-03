نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر، اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت از شب گذشته بر سرعت جریانات شمال غربی افزوده شد.

وی اضافه کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم وزش باد شمال غربی طی امروز و فردا است و لذا خلیج فارس در این مدت مواج و متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از غروب فردا به تدریج از سرعت جریانات کاسته شده و به تدریج دریا آرام شود.

وی ادامه داد: همچنین طی مدت مذکور ضمن کاهش احساس گرمای هوا، در برخی ساعات تشکیل گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

شفیع‌خدایی اضافه کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت جهت باد شمال غربی با ۱۶ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۵۲ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا نیز بین ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: فردا زمان جزر اول دریا ساعت ۵۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت شش و ۵۷ دقیقه ، جزر دوم ساعت ۱۳ و ۴۷ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۲۰ و ۱۷ دقیقه خواهد بود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای بوشهر بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد بوده و جم با ۲۳ درجه خنک‌ترین و برازجان و دیر با ۴۱ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوشهر بودند.