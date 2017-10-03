زهرا نعمتی: هدف اصلی ام حضور در بازی های آسیایی و پاراآسیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نعمتی در گفتگو با رادیو تهران گفت: این اتفاق برای من خیلی خوشایند و خوشحال کننده است، چراکه این اتفاقات فقط به زهرا نعمتی تعلق ندارد و متعلق به بانوان و ورزش زنان ایران است. تک تک بانوان ایران نماد قدرت هستند و چه بسا وقتی یک زن ایرانی صدرنشین جدول رده بندی جهانی می شود برای من هم باعث افتخار خواهد بود.



وی افزود: وقتی اسم ایران و یک زن ایرانی در جوامع بین المللی مطرح باشد افتخار خیلی بزرگی برای کشورمان خواهد بود. این امر برای سایر بانوان مسلمانی که در اقصی نقاط جهان تلاش می کنند نشانگر این امر است که هیچ مانعی بر سر راه آنها وجود ندارد و با وجود سختی ها و مشکلات می توان اتفاقات خیلی خوبی را رقم زد. مهم این است که به خودمان امیدوار باشیم. بانوان ایرانی باید اعتماد به نفس کافی داشته باشند و بدانند همیشه بهترین بوده و هستند و می توانند از توانمندی خود دفاع کنند

بانوی پرافتخار ایران به انعکاس موفقیت هایش در کشورهای دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: برای من خیلی خوشایند است که بانوان کشورهای دیگر در میدان مسابقه مرا تشویق می کنند و می گویند من الگوی آنها هستم. این اتفاق چندین بار برای من رخ داده و بانوانی از کشورهای برزیل، ژاپن و چین از من به عنوان الگوی خود نام برده اند. این اتفاقات برای من باعث افتخار بود و آنجا احساس کردم که یک بانوی توانمند ایرانی هستم. وقتی عکس العمل و احساسات زن هایی که در شرایط دیگری زندگی و تلاش می کنند را می بینم امیدوار می شوم و افتخار می کنم، چراکه زنان ایرانی می توانند برای جوامع بین المللی الگو باشند.



وی هدف اصلی خود را حضور در بازی های آسیایی و پاراآسیایی دانست و افزود: امیدوارم که اتفاقات و برنامه ها به گونه ای باشد که در هر دو رویداد شرکت کنم. این امر خیلی سخت و مستلزم برنامه ریزی از طرف کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان است.



زهرا نعمتی در پایان گفت: از وقتی از رقابت های قهرمانی جهان در چین برگشته ام ریکاوری می کنم، چون مسابقات سنگینی بود، اما آسیب دیدگی ام رو به بهبود است و امیدوارم بتوانم روند تمریناتم را به همین شکل ادامه دهم.