نگرانی محافل بین المللی از بازگشت ترورهای سیاسی در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا ترور وزیر صنایع لبنان را "اقدامی تروریستی" خواند و گفت: ما از این ترور شوکه شده ایم و آن را اقدامی تروریستی می دانیم.

"نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا درکنفرانس مطبوعاتی خود گفت: ما همچنین این عملیات تروریستی را عملی برای به وحشت انداختن ائتلاف 14 مارس (جناح اکثریت پارلمانی لبنان) می دانیم و بسیار مهم است کسانی که خواهان تقسیم لبنان هستند و می خواهند به خشونت برای برهم زدن اوضاع سیاسی این کشور متوسل شوند، به موفقیت دست نیابند.

از سوی دیگر، "مارگارت بکت" وزیر خارجه انگلیس نیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "زیپی لیونی" وزیر خارجه اسرائیل در شهر لندن گفت: طبیعتا ما این ترور را محکوم می کنیم و از آن شوکه شده ایم، در لبنان به اندازه کافی مشکلات وجود دارد.

یک منبع اطلاع رسانی رسمی سوریه نیز "جنایت ترور الجمیل وزیر صنایع لبنان در بیروت را به شدت محکوم کرد و هدف از آن را برهم زدن ثبات و سلامت داخلی این کشور دانست.

خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از این منبع اطلاع رسانی مسئول افزود: این جنایت زشت با هدف برهم زدن ثبات و سلامت داخلی لبنان صورت گرفته است و سوریه تمایل فراوانی به امنیت و ثبات لبنان و وحدت مردم این کشور و نیز حفاظت از سلامت داخلی آن دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه نیز در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ترور پیر جمیل را "تلاشی جدید برای برهم زدن ثبات لبنان" دانست.

در همین حال،"ژاک شیراک" رئیس جمهوری فرانسه نیز در سخنانی این "حمله پلید" علیه وزیر صنایع لبنان را محکوم و تمایل خود برای "پیگیری و مجازات" عاملان آن را ابراز داشت.

عبدالله دوم شاه اردن نیز در تماس تلفنی جداگانه با "فواد سنیوره" نخست وزیر و "سعدالدین حریری" رئیس جریان المستقبل (آینده)لبنان، "جنایت" ترور وزیر صنایع لبنان را به شدت محکوم کرد و آن را "اقدامی بزدلانه برای ضربه زدن به امنیت وثبات کشور دوست لبنان" توصیف کرد.

از سوی دیگر، "جان بولتون" نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که ترور وزیر صنایع لبنان "اقدامی تروریستی بوده و ضرورت تشکیل سریع دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را نشان می دهد".

وزارت امور خارجه روسیه نیز در واکنش به ترور الجمیل اعلام کرد که مسکو "از سرگیری ترورهای سیاسی" در لبنان را محکوم می کند.

میخائیل کامنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای گفت: از سرگیری ترورهای سیاسی در لبنان بعد از گذشت یک دوره آرامش نسبی در این کشور شدیدا ما را نگران می کند.