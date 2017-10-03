به گزارش رواخبرنگار مهر، صیاد غلامی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی بازرسی های به عمل آمده از واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی و قصابی های سطح شهر هرسین توسط کارشناسان دامپزشکی ۱۱ لاشه گوسفندی بدون هویت و حاصل کشتار غیرمجاز کشف و ضبط گردید.

وی تصریح کرد: پس از کشف و ضبط لاشه ها با حکم و دستور قضایی موارد ضبط شده معدوم و از چرخه مصرف خارج و همچنین پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هرسین ضمن هشدار به متخلفان عرضه کشتارغیرمجاز افزود: با سودجویانی که بخواهند سلامت شهروندان را با عرضه کشتار غیرمجاز به خطر بیاندازند در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهد شد.

غلامی همچنین بر لزوم توجه بیشتر شهروندان بر فرآورده های خام دامی مصرفی تاکید کرد و گفت: ممهور بودن فرآورده های خام دامی به مهر و لیبل دامپزشکی تاییدی بر سلامتی فرآورده های مذکور است که حتما باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: شهروندان از خرید کشتار غیرمجاز با توجه به مخاطرات جدی که علیه سلامت آنها دارد خودداری کرده و حتما فرآورده های خام دامی، مرغ و تخم مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر، مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند.

این مقام مسئول با اعلام شماره های تماس چهاررقمی ۱۵۱۲ و نیز سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ برای دریافت گزارشات مردمی از شهروندان خواست تا گزارشات، نظرات و انتقادات خود را از این طریق با کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در میان بگذارند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.