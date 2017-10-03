مختار اسفندیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر کوچ قشلاقی عشایر از استان اصفهان در حال انجام است، اظهار داشت: عشایر بختیاری به شهرستانهای شوشتر، مسجد سلیمان، دزفول، شوش، سردشت و لالی کوچ میکنند.
وی افزود: عشایر قشقایی نیز به استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد کوچ میکنند.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با اشاره به اینکه در این ایام ۵۳ هزار نفر از عشایر در قالب ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار از استان اصفهان کوچ میکنند، اضافه کرد: این عشایر یک میلیون راس دام را نیز با خود جابجا میکنند.
وی با بیان اینکه در استان اصفهان همکاری خوبی بین دستگاههای انتظامی، خدماتی و درمانی برای کوچ عشایر فراهم شده است، تصریح کرد: تمام خدمات مورد نیاز عشایر در استان اصفهان محقق شد و این در حالی است که هنوز بدهکاری زیادی در خصوص برآورده کردن این نیازها داریم.
اسفندیاری در ادامه با اشاره به اینکه تحصیل دانشآموزان به ویژه عشایر بختیاری چالش عشایر استان اصفهان است، افزود: باید توجه داشته باشیم که حدود هفت ماه دانشآموزان ایل بختیاری در خوزستان تحصیل میکنند و برای ادامه تحصیل در فریدونشهر و چادگان معلمی ندارند.
وی اضافه کرد: معلمان خوزستان برای ادامه تحصیل دانش آموزان ایل بختیاری از خوزستان به اصفهان نمیآیند و آموزش و پرورش اصفهان نیز در این زمینه مسئولیتی ندارد، برای این امر استاندار اصفهان با استاندار خوزستان نامه نگاریهایی را انجام داده و قرار است در سال آینده این مشکل برطرف شود.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان اضافه کرد : متاسفانه درصد بیسوادی بین ایل بختیاری با روند فعلی رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه برای آموزش دانشآموزان ایل قشقایی مشکل خاصی وجود ندارد، تصریح کرد: برای تحصیل دانشآموزان قشقایی معلمانی از استانهای فارس و بوشهر به سمیرم سفر میکنند.
