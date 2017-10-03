امارات حکم ۱۰ سال زندان برای یک تبعه ایرانی را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «امارات۲۴»، دادگاه عالی امنیت ملی امارات در جلسه دیروز دوشنبه خود به ریاست «محمد الجراح الطنیجی» ۶ حکم صادر شده در دادگاه های مختلف این کشور را تأیید کرد.

یکی از این حکم ها مربوط به ۱۰ سال زندان برای یک تبعه ایرانی بوده که بر اساس ادعای دادگاه اماراتی به جاسوسی برای ایران محکوم شده بود. این دادگاه مدعی شده که این تبعه ایرانی از بریتانیا ژنراتورهای برق که در فناوری هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد وارد کرده بود و قصد داشته آنها از طریق کشوری ثالث و به صورت غیرقانوی به ایران صادر کند.

این ایرانی به پرداخت هزینه های دادگاه و اخراج از امارات بعد از پایان مجازات ۱۰ ساله اش محکوم شده بود.

دادگاه عالی امارات همچنین حکم صادر شده برای دو تبعه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به اتهام حمایت از گروه های نظامی وابسته به ایران و نیروهای الحشد الشعبی عراق از طریق نرم افزار واتس اپ را تأیید کرده است. این افراد به سه سال زندان و پرداخت غرامت ۵۰۰ هزار درهمی و اخراج از امارات بعد از پایان دوران مجازاتشان محکوم شده بودند.

این دادگاه احکام دیگری برای متهمان به همکاری با داعش، حمایت از گروه های افراط گرا در سوریه و عراق و عضویت در اخوان المسلمین را تأیید کرده است.