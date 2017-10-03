محمد حسین بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه استان لرستان به نظر زمین شناسی و اقلیم شناسی در محدوده زاگرس قرار دارد و دارای شیب بسیار زیادی است اظهار داشت: در این راستا در استان همواره نیاز به عملیات آبخیزداری داریم.

وی با بیان اینکه در مجموع دو سیلاب سال ۹۴ و ۹۵ حدود ۴۳۰ میلیارد تومان به سازه های آبخیزداری کل استان خسارت وارد شد گفت: در این راستا تنها ۴۳۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در استان انجام و یا در دست انجام است.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان مجموع اعتبارات آبخیزداری ملی استان در سال پنج میلیارد تومان است ادامه داد: همچنین اعتبارات استانی نیز یک میلیارد تومان است و این در حالیست که قبل از سال ۹۰ این اعتبار حدود ۱۵۰ درصد اعتبار فعلی بوده است.

بابایی تصریح کرد: اگر روند تخصیص اعتبارات به این گونه باشد ۱۱۳ سال طول می کشد که عملیات آبخیزداری در کل استان عملیاتی شود.