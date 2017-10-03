۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۱

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

خسارت ۴۳۰ میلیارد تومانی به سازه‌های آبخیزداری لرستان

خرم آباد - معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از خسارت ۴۳۰ میلیارد تومانی به سازه های آبخیزداری این استان به دلیل وقوع سیلاب طی دو سال گذشته خبر داد.

محمد حسین بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه استان لرستان به نظر زمین شناسی و اقلیم شناسی در محدوده زاگرس قرار دارد و دارای شیب بسیار زیادی است اظهار داشت: در این راستا در استان همواره نیاز به عملیات آبخیزداری داریم.

وی با بیان اینکه در مجموع دو سیلاب سال ۹۴ و ۹۵ حدود ۴۳۰ میلیارد تومان به سازه های آبخیزداری کل استان خسارت وارد شد گفت: در این راستا تنها ۴۳۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در استان انجام و یا در دست انجام است.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان مجموع اعتبارات آبخیزداری ملی استان در سال پنج میلیارد تومان است ادامه داد: همچنین اعتبارات استانی نیز یک میلیارد تومان است و این در حالیست که قبل از سال ۹۰ این اعتبار حدود ۱۵۰ درصد اعتبار فعلی بوده است.

بابایی تصریح کرد: اگر روند تخصیص اعتبارات به این گونه باشد ۱۱۳ سال طول می کشد که عملیات آبخیزداری در کل استان عملیاتی شود.

