حمله به کمپ نظامی کشمیر در «سرینگر»/ یک نظامی جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، افراد مسلح ناشناس با حمله به کمپ نظامی کشمیر واقع در «سرینگر» مرکز کشمیرِ تحت کنترل هند، یک نیروی امنیتی این کشور ا کشتند و ۳ نظامی دیگر را نیز رخمی کردند.

بر اساس جزئیات در ادامه درگیری ها بین نیرو های امنیتی هند و افراد مسلح، یکی از از مهاجمان کشته شده است.

لازم به ذکر است که منطقه مرزی کشمیر واقع بین هند و پاکستان در سالهای اخیر شاهد تنش های فراوانی بوده است و به دنبال نقض آتش بس مکرر و حملات تروریستی که بعضا در این منطقه اتفاق می افتد، نظامیان و غیر نظامیان بی شماری از دو کشور قربانی می شوند.