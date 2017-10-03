به گزارش خبرنگار مهر، فرشته فهمیده پیش از ظهر سهشنبه در نشست شورای آموزشوپرورش شهرستان فردیس، بابیان اینکه ۲۲۲ راننده سرویس مدارس تاکنون در آموزشوپرورش ثبتشدهاند، اظهار کرد: این رانندگان به شبکه بهداشت مراجعه کرده و اقدامات لازم را انجام دادهاند.
وی بابیان اینکه رانندگان بخش مرکزی فردیس تاکنون به اداره آموزشوپرورش معرفی نشدهاند، عنوان کرد: با توجه به اینکه امسال اولین سال ساماندهی سرویسهای مدارس است، چالشهایی در این رابطه وجود دارد که امید داریم برای سالهای آینده مرتفع شود.
فهمیده از اعزام پنج تیم برای ارزیابی سرویسهای مدارس شهرستان فردیس خبر داد و از مسئولان مربوطه در کارگروه ماده ۱۸ خواست تا گزارش کامل این اقدامات را ارائه کنند.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه برای آغاز سال تحصیلی بهسازی و نوسازی ۲۲ مدرسه توسط شهرداری منطقه ۲ فردیس انجامشده است، افزود: در بخش فرخآباد فضای آموزشی وجود ندارد، اداره نوسازی مدارس استان نیز امکان ساخت مدارس را ندارد به همین منظور از خیرین مدرسه ساز برای این موضوع کمک میخواهیم.
وی با اشاره به استقرار یونیت دندانپزشکی در شهرک اِرم فردیس، خاطرنشان کرد: با آغاز سال تحصیلی در این یونیت خدمات دندانپزشکی برای مدارس این منطقه انجام میشود.
مدیر آموزشوپرورش ناحیه دو شهرستان کرج در بخش پایانی سخنان خود از آغاز به ساخت مدرسه خیر ساز در ابراهیمآباد مشکیندشت خبر داد.
