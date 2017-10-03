شهریاری از پاسخ رحمانی فضلی درباره تقسیمات سیستان قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره علت عدم پیگیری تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان در دستور کار قرار گرفت.

نماینده سوال کننده در توضیح سوال خود به باقی ماندن مشکلات توسعه ای استان سیستان و بلوچستان و تاثیر تقسیم شدن آن بر سرعت رشد و توسعه این استان اشاره کرد و خواستار توضیح وزیر کشور درباره علت پیگیری نکردن این موضوع در سطوح بالا شد.

وزیر کشور در پاسخ های خود با اشاره به سیاست های دولت مبنی بر عدم تقسیم استان ها و تشکیل استان جدید به ذکر نمونه هایی دیگری از استان هایی پردخت که تقسیمات بر حل مشکلات آنها تاثیر چندانی نداشته و بر ضرورت اصلاح نظام برنامه ریزی و بودجه ای کشور تاکید کرد.

در نهایت و بعد از سخنان وزیر کشور نماینده سوال کننده خطاب به علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، گفت: انتظار داریم آقای وزیر قول بدهد که این مسائل را در شورای عالی امنیت ملی پیگیری و آنها را قانع کند تا این مساله به سرانجام برسد و مشکلات استان حل شود.

مطهری نیز در پاسخ تاکید کرد: شخصا فکر می کنم که ایده آقای شهریاری برای تقسیم استان سیستان و بلوچستان خوب است و مساله شیعه و سنی در آن رعایت می شود و وزیر کشور هم قول می دهد که این مساله را در سطوح عالی و در نهادهای امنیتی و مسئول پیگیری کند.

در نهایت با قانع شدن نماینده سوال کننده، سوال به رای گذاشته نشد.