زمان برکناری ترامپ فرا رسیده/ ترامپ «تیلرسون» را خلع سلاح کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: اقدامات «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا علیه منافع ملی این کشور همچنان ادامه دارد. وی در جدیدترین اقدام خود با انتشار ۲ پیام در توئیتر اقدامات «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه خود را که سعی در آرام کردن فضای تنش آلود میان واشنگتن و پیونگ یانگ را داشت خنثی کرده و اعلام داشت که اقدامات تیلرسون برای مذاکره با کره شمالی اتلاف وقت است و بهتر است وی انرژی خود را بیهوده هدر ندهد.

این اقدام ترامپ در حالی انجام شد که اقدامات و اظهارات تحریک آمیز وی علیه کره شمالی و فعالیت های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ موجب شده تا احتمال بروز جنگ میان این ۲ کشور افزایش بیابد.

علاوه بر این موضوع اقدامات ترامپ در قبال ایران نیز موجب بروز نگرانی در جامعه جهانی در خصوص وضعیت برجام شده است در همین رابطه برای تحلیل بهتر رفتار ترامپ خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «دانیل سرور» مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا داشته که در ادامه می آید.

سرور از معروف ترین کارشناسان حاضر در مبحث مدیریت جنگ و از کارشناسان ارشد موسسه «روابط دو سوی آتلانتیک» و از اساتید دانشگاه «جان هاپکینز» است که سابقه فعالیت گسترده در مورد جنگ های عراق، افغانستان و بالکان را دارد و از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امر میانجیگری میان مسلمانان و کُروات های یوگسلاوی فعالیت کرده است.

پروفسور دانیل سرور در خصوص توئیتهای ترامپ که به نوعی «رکس تیلرسون» را در خصوص کره شمالی خلع سلاح کرد به خبرنگار مهر گفت: ترامپ با پیام هایی که منتشر کرد به نوعی فرش را از زیرپای تیلرسون و تلاش های وی برای مذاکره با کره شمالی کشید.

وی افزود: هر کسی که در قدرت شبکه های اجتماعی تردید دارد باید به این مثال توجه کند. هرگز هیچ یک از وزرای خارجه آمریکا به این سرعت و با کلمات اندک خلع سلاح نشده بودند.

سرور در ادامه گفت: برخی معتقدند که تیلرسون اقدام درستی را انجام داده و بهتر است همراه با «جیمز ماتیس» وزیر دفاع و «مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا به عنوان یک خاکریز در برابر ترامپ به کار خود ادامه بدهد. اما این خاکریز فرو ریخته و هیچ رهبر خارجی اعتمادی به حرف های تیلرسون نخواهد داشت.

وی یادآور شد: هم اکنون «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، برای انتقاد از آمریکا دلیل دارد. ترامپ پیشتر تهدید به استفاده از «آتش و خشم» در برابر کره شمالی کرده و اکنون کیم این تائیدیه را از ترامپ گرفته که مذاکره بی فایده است. بنابراین کره شمالی باید سریعتر توانایی های هسته ای خود را افزایش دهد تا از حمله آمریکا جلوگیری کند. گزینه های کره شمالی برای بقا به تهدید جنگ اتمی خلاصه شده است.

کارشناس ارشد موسسه «روابط دو سوی آتلانتیک» در ادامه افزود: در این میان تنها دلیل واقعی برای آنکه تیلرسون همچنان در سمت وزارت خارجه آمریکا بماند آن است که به «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا، ملحق شده و تلاش ها برای استفاده از اصلاحیه ۲۵ از فصل چهارم قانون اساسی آمریکا را افزایش بدهد.

وی تصریح کرد: بر اساس این اصلاحیه هرگاه معاون رئیس جمهور و اکثریتی از کارکنان اصلی ادارات اجرایی و یا اعضای کنگره و همچنین سنا و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تشخیص دهند که رئیس جمهور قادر به انجام کارهای خود نیست، معاون رئیس جمهور می تواند به عنوان رئیس جمهور موقت امور را بدست بگیرد.

سرور در ادامه گفت: بر اساس اطلاعات من هیچ تلاشی از سوی معاون رئیس جمهور در این خصوص (سلب قدرت از رئیس جمهور) که در بهترین حالت اقدامی پرخطر و در بدترین حاالت خودکشی است، انجام نشده است. اما اگر جمهوریخواهان به حمایت های خود از اقدامات سبک مغزانه ترامپ ادامه بدهند، خیلی زود خود را در جنگ با کره شمالی خواهیم دید که منجر به جنگ هسته ای می شود. ما (آمریکا) در این جنگ پیروز می شویم البته بعد از بجا گذاشتن تبعات سنگین برای کره جنوبی، ژاپن و نظامیان آمریکایی حاضر در منطقه!

مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا یادآور شد: زمان متوقف کردن رئیس جمهور و سلب قدرت از وی اکنون است. برخی ممکن است بگویند که پنس از ترامپ بدتر است زیرا وی محافظه کارتر از ترامپ است. اما پنس به قانون اساسی آمریکا و ارزش های کشور احترام می گذارد در حالیکه ترامپ اینگونه نیست.

وی در پایان گفت: پنس کارهایی را انجام خواهد داد که من شخصا آنها را دوست ندارم از جمله بی اثر کردن قانون «اوباماکر» و اصلاحات نرخ مالیات. اما با این وجود وی در مورد کره شمالی، ایران و دیگر چالش های بزرگ آمریکا عاقلانه تر برخورد می کند. تیلرسون هنوز می تواند ارزش خود را با بی اثر کردن اقدمات خنثی کننده خود ثابت کند.