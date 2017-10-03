به گزارش خبرنگار مهر، حسین مختاری ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دو توقفگاه مجاز در مشهد فعال بوده که ۵۰ هزار خودرو در آن پارک میشوند اظهار کرد: توقفگاه دیگری در میدان نمایشگاه فعال شده تا به رفع نابسامانی آن منطقه کمک کند و یک توقفگاه نیز در بولوار طوس و پایانه معراج در حال ساخت است که مجموع هزینههای ساخت این توقفگاهها ۳.۵ میلیارد تومان بوده است.
وی از انجام عملیات اجرایی توقفگاه خودروهای فاضلابی در بولوار میامی خبر داد و افزود: این توقفگاه تا چهار ماه آینده به بهرهبرداری میرسد تا خودروهای حمل فاضلاب در داخل شهر توقف نکنند و از مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی در سطح شهر جلوگیری شود، از آن جایی که پارک این خودروها در مجاورت منازل مشکلاتی را در حوزه بهداشت و سلامت جامعه، بهویژه کودکان ایجاد کرده بود با همکاری فرمانداری مشهد، استانداری خراسان رضوی، شهرداری و دادستانی به ساماندهی این نوع خودروها اقدام شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ خودروی حمل فاضلاب شناسایی که ۳۵ مورد از آن ساماندهی شده و حدود ۱۶۰ مورد دیگر هم بایدساماندهی شوند و لازم است در زمان مقرر مراجعات و اقدامات لازم را داشته باشند.
وی در خصوص ساماندهی وانتبارهای شهری که با پلاک شخصی فعالیت میکنند گفت: تاکنون ۲۱ هزار ۸۰۰ پروانه فعالیت وانت بارهاصادر شده و ۸ هزار مورد آن مربوط به یکسال گذشته بوده، همچنین ۱۶ هزار پرونده برای رانندگان صادر شده که ۶ هزار و ۵۰۰ مورد آن در یکسال قبل صورت گرفته و زیر نظر ۲۷۰ شرکت فعال هستند.
مختاری با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۵ تاکنون ۵۰ هزار اعمال قانون صورت گرفته است ابراز کرد: دو هزار و ۲۰۰ مورد آن اعمال قانون معاینه فنی بوده و ۳۵ درصد خودروها در حال حاضر فرسوده هستند و ۱۱۵ دفتر غیرمجاز پلمب شدند.
وی تاکید کرد: از تردد خودروهای با اضافه بار جلوگیری می کنیم و در سال ۹۵ میزان تردد این خودروها از ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش داشته است همچنین در سال ۹۴، ۱۴ میلیارد تومان در این خصوص خسارات برآورد شده بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه با بیان اینکه ۲۷ شرکت پیکموتوری مجوزدار در مشهد فعال هستند تصریح کرد: موارد غیرمجاز بهدلیل اجرای آئیننامه جدید پلمب نشدند تا در زمان معین اقدامات قانونی را انجام دهند و در بحث پیکهای موتوری برقی و اینترنتی هم یک مورد فعال است و یک مورد شرکت وانتبیسیم هم فعال شده بود که توسط خود فرد متقاضی ابطال شد.
مختاری با تاکید به اینکه خودروهای نو با فرسوده جایگزین می شوند خاطر نشان کرد: برای خودروهای حمل بار دو طرح نوسازی داریم که به میزان ۸۰ درصد قیمت خودرو با اقساط ۴۸ تا ۶۰ ماهه و با سود ۱۸ درصد توسط بانک شهر اعطا میشود و این طرح شامل دوچرخه، پیک موتوری انواع وانت و انواع کامیونت میشود.
وی افزود: علاوه بر این تسهیلات ویژهای توسط دولت و سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری مشهد و حومه هم با اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه و با نرخ سود ۶ تا ۱۸ درصد به متقاضیان اعطا و همزمان با تحویل خودروهای نو طرح جمعآوری خودروهای فرسوده با عنوان طرح کلیدبهکلید اجرا میشود.
نظر شما