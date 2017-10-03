تالاب «میل مغان» احیا شد/میزبانی از پرندگان مهاجر و کمیاب سیبری

به گزارش خبرنگار مهر، در سطح استان اردبیل ۴۶ تالاب شناسایی شده که همواره به نقش آن ها در سلامت محیطزیست منطقه تأکید شده است.
از جمله تالابها، تالاب سد مرزی میل مغان در ۵۰ کیلومتری شهرستان پارسآباد و سه کیلومتری شهر اصلاندوز بر روی رودخانه مرزی است که همه ساله استراحتگاه پرندگان کمیاب مهاجر محسوب میشود.
مدیرکل حفاظ از محیطزیست استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این تالاب یکی از محلهای استراحت پرندگان مهاجر است که به ویژه از سمت سیبری به شهرستان پارسآباد سفر میکنند.
محمد خداپرست متذکر شد: اهمیت این تالاب از آن رو است که با سرد شدن هوا، پرندگان به صورت موقت به این منطقه مهاجرت کرده و در واقع از سرما و یخبندان خود را محافظت میکنند.
وی با بیان اینکه مساحت این تالاب ۹۹۶ هکتار است، ادامه داد: غاز پیشانی سفید کوچک، عقاب تالابی، عقاب شاهی، دلیچه کوچک، اردک مرمری، پلیکان پا خاکستری، لاک پشت مهمیزدار و یک گونه در معرض خطر انقراض عروس غاز در محدوده تالاب شناسایی شده است.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان به سرشماری سالانه گونههای در معرض خطر تالاب اشاره و تصریح کرد: با بهبود وضعیت بارش و افزایش آب تالاب، این منطقه آماده پذیرایی از پرندگان مهاجر است.
خداپرست با اشاره به اینکه تالاب میل مغان منطقه شکار ممنوع محسوب میشود، ادامه داد: این تالاب در کنوانسیون بینالمللی رامسر نیز ثبت شده و دلیل آن شناسایی گونههای جانوری در معرض آسیب پیرامون تالاب است.
وی به نظارت مستمر محیطزیست استان از مناطق تحت حفاظت اشاره و تأکید کرد: در طول فصل مهاجرت پرندگان تالاب میل مغان نیز پایش و نظارت خواهد شد تا از شکار گونههای در معرض تهدید ممانعت شود.
