سردار «یزدی» دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پیش از ظهر سه شنبه در سالن همایش «آفتاب» و با حضور اعضا و معاونت های ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان تهران و جمعی دیگر از شخصیت های این استان برگزار شد، سردار « محمد رضا یزدی» ، فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران به عنوان دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر این استان معرفی شد.

آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، در این مراسم طی سخنانی نسبت به شیوع برخی منکرات هشدار داد و افزود: باید همه مسئولین و مردم ، دست در دست یکدیگر با منکرات مبارزه کنند.

وی اضافه کرد: باید با رشوه خواری، معضلات اخلاقی و اجتماعی، تبعیض ها و حقوق های نجومی مبارزه جدی کرد و این مبارزه باید عملی باشد و حرف به تنهایی کارساز نخواهد بود، امروز افزایش طلاق در استان یکی از معضلات جدی است، که باید با ریشه یابی دقیق برای آن فکری کرد.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران افزود: مدیران استان به طور جدی پای کار باشند، کوتاهی در اجرای این دو فریضه مهم قابل قبول نیست.

سردار « محمد رضا یزدی» نیز طی سخنانی از مسئولان خواست در برخورد با منکرات پای کار بوده و به مبارزه با منکرات نگاه سیاسی نداشته باشند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در حاشیه این جلسه به خبرنگار مهر گفت: طبق فرمایش قرآن افراد مؤمن باید نسبت به یکدیگر محبت داشته و امر به معروف و نهی از منکر کرده و نماز را برپا داشته و زکات دهند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی اضافه کرد: مشاهده می کنیم که امر به معروف و نهی از منکر یکی از بارزترین صفات مومن است و لازم است که همه مردم و مسئولین در کشور به خصوص استان تهران به عنوان ام القرا جهان اسلام با شیوع منکرات مبارزه کنیم.