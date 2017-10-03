حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان طی سه روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشهها بیانگر گذر موج ناپایدار ضعیفی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بر روی استان است.
وی تصریح کرد: بر این اساس امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد در مناطق مرکزی، غبار صبحگاهی در مناطق غرب، جنوب و شرق بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاهد افزایش ابر به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب استان خواهیم بود، ابراز داشت: همچنین وزش باد نسبتاً شدید تا شدید برای بخشهای غرب، شمال و شمال شرق استان پیشبینی میشود.
وی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز اضافه کرد: بیشینه دمای هوای استان اصفهان در این بازه زمانی بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
خدابخش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده خوانسار با دمای هوای ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان خنکترین نقطه پیشبینی میشود، تصریح کرد: همچنین در این بازه زمانی خور و بیابانک و نایین با دمای هوای ۲۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه استان اصفهان پیشبینی میشود.
