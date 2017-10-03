آخرین فرصت برای ثبت نام انتخابات شورای هیئات مذهبی پردیس

حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی تبار، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم و قدردانی از هیئات مذهبی که در ایام سوگواری به کمک ائمه و مساجد و مردم مراسم های عزاداری را به بهترین شکل ممکن برگزار کردند، اظهار داشت: در این ایام شاهد عزاداری در تکیه ها، مساجد، روستاها و همه نقاط شهرستان بودیم که در همه این اماکن از روحانیون استفاده شد و در برخی از هیئات مذهبی نماز جماعت نیز برگزار می شد.

حسینی تبار افزود: روز عاشورا اوج مراسم سوگواری در ماه محرم بود که نماز جماعت ظهر عاشورا در شهر پردیس به امامت امام جمعه شهرستان برگزار شد و در بومهن در امام زاده سلطان مطهر با ورود قریب ۵۰ ههیات مذهبی سینه زنی و عزاداری نماز ظهر عاشورا برگزار شد.

وی با اشاره به هیئات مذهبی بیان داشت: مسئولین هیات هایی که تا به امروز برای دریافت مجوز مراجعه نکرده اند، تا آخر این هفته فرصت دارند که برای دریافت مجوز اقدام کنند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس اظهار داشت: انتخابات پنجمین دوره شورای هیئات مذهبی پردیس در ۵ آبان برگزار می شود وهمه افرادی که می خواهند در این شورا کاندید شوند از ۱۱ تا ۲۵ مهر با داشتن مدارک به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس مراجعه کنند.

حسینی تبار گفت: شرایط کسانی که علاقه مند به کاندید شدن در این شورا هستنند عبارت است از؛ التزام به ولایت فقیه، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء سابقه کیفری، رعایت شئونات اجتماعی و حسن شهرت، متاهل بودن، مسلمان و شیعه بودن، عدم وابستگی به جریانات منحرف فکری و حداقل تحصیلات دیپلم است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی پردیس در پایان بیان داشت: از دیگر شرایط افرادی که قصد کاندیدایی دارند، توانایی جسمی برای انجام ماموریت، سکونت دائمی در شهرستان، حداقل سن ۲۵ و حداکثر ۶۵، داشتن مجوز هیات مذهبی از سازمان، داشتن کارت پایان خدمت و حداقل ۳ سال سابقه مسئولیت هیات که به تائید اداره تبلیغات رسیده باشد است و لذا داوطلبان با داشتن مدارک فوق وهمچنین مدارک شناسایی جهت ثبت نام به آدرس پردیس میدان امام خمینی جنب شهرداری پاساژ گلستان طبقه اول واحد ۱۰۵ مراجعه کنند.