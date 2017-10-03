«نواز شریف» بدون هیچ رقیبی مجددا رهبر حزب «مسلم لیگ» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، در حالی که فقط یک ماه از رد صلاحیت نواز شریف به دلیل اتهامات مالی می‌گذرد، وی بدون داشتن حتی یک رقیب مجددا به عنوان رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف انتخاب شد.

گزارش‌ها حاکی است حتی یک نفر از اعضای حزب حاضر نشد در انتخابات نامزد شود تا مشخص شود که اعضای حزب هیچ توجهی به رای دادگاه عالی نداشته‌اند.

بر اساس جزئیات مجلس ملی پاکستان اخیرا قانونی را تصویب کرد که براساس آن نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور بار دیگر می تواند رهبری حزب مسلم لیگ را در دست بگیرد.

همچنین«ممنون حسین» رئیس جمهوری پاکستان نیز قانون جدید را امضا کرد، این لایحه ابتدا در مجلس سنای این کشور تصویب شده و پس از آن به مجلس ملی این کشور ارجاع شده بود.

بر اساس لایحه تصویب شده در پارلمان پاکستان، افرادی که سابقه محکومیت داشته و نمی توانند عضو مجلس شوند نیز، از این پس می توانند به عنوان رئیس حزب انتخاب شوند.

قانون مذکور امکان رهبری مجدد حزب مسلم لیگ را به نواز شریف داد که با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور از نخست وزیری برکنار شده بود.

حزب مسلم لیگ پاکستان که اکثریت مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد، با وجود گذراندن این قانون از مجلس ملی، باز با انتقادهای گسترده مخالفان روبه رو بوده است، و مخالفان تنها هدف این قانون را برگرداندن مجدد نواز شریف به رهبری حزب می دانند.