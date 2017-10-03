به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به سؤال حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان درباره علت عدم پیگیری تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان گفت: من رئیس شورای امنیت کشور هستم و با توجه به این مسئولیت، الان این نوع تقسیمات را کارشناسی نمی‌دانم.

وی خطاب به نماینده سؤال‌کننده درباره عقب‌ماندگی‌های استان سیستان و بلوچستان و تأثیر تقسیم شدن بر جبران این عقب‌ماندگی، گفت: به ما اعتماد کنید و بدانید که نگرانی ما در رابطه با مشکلات سیستان و بلوچستان کمتر از شما نیست.

وزیر کشور ادامه داد: استان‌های دیگری مانند ایلام، لرستان و خراسان‌جنوبی هم هستند که مشکلاتشان کمتر از سیستان نیست؛ پس لزوماً تقسیمات کشوری مشکلات را حل نمی‌کند.

رحمانی‌فضلی تأکید کرد: آنچه مشکل اصلی کشور است، نظام بودجه‌ای و برنامه‌ریزی است و این سؤال وجود دارد که چرا ما در بودجه‌های سالانه نمی‌نویسیم که اختیارات منطقه‌ای افزایش یابد؟

وی گفت: به عنوان رئیس شورای امنیت کشور اعلام می‌کنم که ما در داخل استان سیستان و بلوچستان هیچ مشکل امنیتی نداریم، اما به دلیل همجواری با دو کشور همسایه و ضعف آنها در کنترل مرزهایشان، با مشکل مواجهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: اگر نهادهای مسئول چنین تصمیمی بگیرند، ما هم تبعیت می‌کنیم؛ اما دلسوزی ما را کمتر از خودتان ندانید و کمک کنید که مشکلات را از مسیر خودش حل کنیم.