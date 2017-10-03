میزبانی از ۴۰مجلس تعزیه تا اربعین حسینی

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در ایام ماه محرم و عزای سیدالشهدا(ع) مجالس تعزیه توسط گروههای تعزیه شهرستان در جای جای شهرستان بوانات بر پا می شوند و مردم مومن و هنر دوست شهرستان بوانات با این هنر بومی منطقه عهدی به قدمت چهارصد ساله تاریخ دارند.
حسین برزگر بیان افزود: اکثر گروه های تعزیه این شهرستان مزین به نام قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس(ع) هستند و از روستاهای شیدان ،مزایجان ،فخرآباد، شاه رستم و پنگان این شهرستان با حضور در روستاها و شهرها عزای حسینی برپا می کنند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی بوانات در ادامه عنوان کرد: قدمت نسخ تعزیه در بوانات به ۴۰۰ سال پیش باز می گردد و این نسخ منحصرا به قیام عاشورا مربوط نمی شود و نسخه های قدیمی در ارتباط با شهادت حضرت فاطمه زهرا ،حضرت فاطمه معصومه، قیام مختار، تعزیه شاه چراغ و... است مردم شهرستان بوانات به قدری به آداب مذهبی وآیینی علاقه مندند که بسیاری از قدیمی ها که سواد خواندن ونوشتن هم ندارند گوشه هایی از نسخ تعزیه را از حفظ می خوانند.
وی به جایگاه آیینهای سنتی در ماه محرم اشاره کرد و افزود: آیینها و سنتها شکلهایی از معرفت شناسی یک قوم هستند؛ آیینهای محرم از یک سو ریشه در اعتقادات مردم دارد و از طرفی، نشانه حسن زیبایی شناسی هنری مردم است، تعزیه خوانی، پردهخوانی و تزئین علم نشانههایی از حسن زیبایی شناسی مردم است.
برزگر ادامه داد: افزون بر این، در ماه محرم، همدلی و وفاق ملی، پیوند و الفت اجتماعی نیز بین مردم ایجاد میشود، زیرا این مراسم در همه نقاط کشور برگزار میشود و اصل مشترک این مراسم، دفاع از مظلوم و ایستادگی مقابل ظالم است
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بوانات با اشاره به اینکه برای مراسم سنتی و مذهبی محرم در اقصینقاط کشور نمیتوان تعدادی تعیین کرد، یادآور شد: در این روزها در هر نقطه از کشور مراسم خاص خودش برگزار میشود، اما نمیتوانیم تعداد یا شاخصترین این مراسم را مشخص کنیم، بهعنوان مثال در یک شهر مراسم علم گردانی شاخص است و در شهر و نقطه دیگری از کشور شکل تزئین علم و مراسم علمگردانی شاخص است، از سوی دیگر هر مراسم در این روزها ممکن است در هر شهری در یک روز خاص برگزار شود
این کــــارشناس فرهنگ عامه با بیان اینکه عزاداری امام حسین(ع) یک آیین گروهی است که به یک سنت تبدیل شده، تصریح کرد: در واقع روح قدسی و معنوی این آیینها و اینکه تاکنون برگزاری آنها نسل به نسل ادامه یافته، موجب شده که بهعنوان یک سنت دیرینه هر ساله برگزار شود.اجرای تعزیه، تشکیل هیأتهای عزاداری، سینه زنی و زنجیرزنی، حرکت شتران با کجاوه به عنوان نمادی از کاروان کربلا و اسرا، نخل گردانی، اطعام دادن و نذری دادن بویژه در شبهای تاسوعا و عاشورا و شام غریبان هم از جمله سنتهایی است که هر سال در ماه محرم در بوانات برگزار میشود.نوحه خوانی، سینه زنی، زنجیرزنی، برگزاری زیارت عاشورا و تعزیه خوانی نیز از جمله آیینهای معمول مردم این کهن دیار فارس در ماه محرم به شمار میرود.
وی در ادامه گفت :از آیین خاص ماه محرم در بوانات نیز «نخل گردانی» در روستای «بزم» در جوار امامزاده شاه میرحمزه (ع) است.از روز اول محرم مردم به عزاداری میپردازند و سعی میکنند در این روزها نذورات خود را ادا کنند و برای مراسم نخل گردانی آماده شوند.دسته گردانی یکی دیگر از مظاهر مشخص مراسم عزاداری در محرم است که به شکل زنجیرزنی، سینه زنی، شام غریبان و نوای یاحسین را از مساجد و تکایا به خیابانها میکشاند و جلوههای عشق و ارادت مردم به امام حسین(ع) و خاندان مطهرش را به رخ عالم میکشد.
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بوانات عنوان کرد: از دیر باز تعزیه و تعزیه خوانی در بوانات با خون و گوشت این مردم عجین شده، به گونهای که در ماههای محرم (اول تا دهم)، (از روز عاشورا تا اربعین حسینی ) ( دهه آخر صفر )و رمضان (۱۷ تا ۲۱) و تعزیههای متفرقهای نیز مانند تعزیه خروج امیر مختار، قصاص حارث، شهادت حضرت زینب(س)، امام موسی کاظم(ع) و امام جعفر صادق(ع) و شهادت حضرت مسلم ابن عقیل(ع) به صورت نمایش تاریخی اجرا میشود. و به جرأت میتوان گفت نیمی از مردم شهرستان با تعزیه و تعزیه خوانی از نزدیک آشنا هستند و دور از واقعیت نیست که تعزیه ماه محرم در هر منطقه به صورت فرهنگ و سنت اجرا میشود.
وی با بیان سنت دیرینه مردم شهرستان بوانات گفت: با برگزاری چاووشی خوانی با عنوان«سوگواره برآستان اشک در استقبال محرم» فرا رسیدن محرم را خبر میدهند؛ این همایش هر ساله در نخستین روز محرم ازساعت ۱۰ صبح برای اعلام فرا رسیدن ماه محرم شروع میشود و تا بعد از نماز ظهر و عصر که در مسجد جامع اقامه میشود، ادامه دارد سپس دستههای حسینی از محلات این شهرستان شروع به حرکت میکنند و تا مرکز شهر میروند، این دستهها در مسیر خود بیرقهایی را سردر منازل و مغازهها نصب میکنند و به محض رسیدن به مسجد جامع این شهرستان ۵ بیرق را به نیت ۵ تن آل عبا به بالای بام مسجد علم میکنند و تا آخر محرم و صفر این بیرقها آنجا میماند.
