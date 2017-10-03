۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

عضو پیشین تیم ملی ووشو ایران در یک اتفاق تلخ درگذشت

ملی پوش پیشین تیم ملی ووشو ایران به علت گیر کردن در داخل یک دستگاه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری جوان ۲۸ ساله زنجانی که سابقه عضویت در تیم ملی ووشو ایران و حضور در رویدادهای بین المللی را داشت روز دوشنبه به علت گیر کردن دستش در دستگاه و هنگامی که تلاش کرد دستش را رها کند به داخل دستگاه کشیده شد.

روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان با تایید این خبر اعلام کرده است که این ورزشکار در حین تلاش برای درآوردن دست خود از زیر دستگاه، سر این کارگر هم گیر می‎کند و قبل از رسیدن نیروهای امداد سرش تقریبا جدا می شود و جان به جان آفرین تسلیم می کند.

محمد جعفری با وجود اینکه از قهرمانان ووشو بود اما در کارخانه کاغذسازی کارگری می کرد و به دنبال اتفاق تلخی که برایش رخ داد دار فانی را وداع گفت.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر این مصیبت را به خانواده جعفری تسلیت می گوید. 

رضا خسروي

