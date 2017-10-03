مهمترین عامل بیکاری در استان کرمانشاه کمبود سرمایه و بودجه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز سه شنبه در نشست ستاد نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه اظهار داشت: باید در استان راهکارهای جذب سرمایه بیشتر و همچنین تخصیص بودجه دولتی بالاتری توسط همه مسئولان اتخاذ شود که بتوان اندکی از بحران بیکاری این استان کاست.

وی گفت: استان کرمانشاه از آستان قدس رضوی نیز انتظار سرمایه گذاری قابل توجه در بخش اشتغال در این استان را دارد چرا که مردم این استان در دفاع از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ فداکاری دریغ نکرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، همچنین از خدمات آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه از جمله سرکشی از محرومین، کمک به بیماران، اردوهای جهادی و ... تقدیر و تشکر کرد.

آیت الله علما در پایان خاطرنشان کرد: مهمترین عامل بیکاری در استان کرمانشاه سرمایه گذاری کم و بودجه اندک است و لذا انتظار همکاری از آستان قدس رضوی به این منظور می رود.