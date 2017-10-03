انجام ۱۰۰۰ماموریت توسط اورژانس زنجان در دهه محرم

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام هزار و ۸۴ ماموریت توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان زنجان در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد و افزود: در پوشش مراسم عزاداری ایام محرم ۱۳۹۶ مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان با ۳۶ پایگاه اورژانس جاده ای ،۱۶ پایگاه اورژانس شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی در مجموع با آماده باش ۵۳ پایگاه فوریتهای پزشکی در سطح استان به عزاداران خدمات رسانی انجام داده است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان زنجان گفت: تعداد کل مأموریت های انجام شده هزار و ۸۴ مورد بود که ۷۶۰ ماموریت شهری،۳۰۵ ماموریت جاده ای،۱۹ ماموریت بین مراکز درمانی،۷۷۱ ماموریت غیر تصادفی،۳۱ ماموریت تصادفی می باشد.

زراعتچی در خصوص ماموریت های تصادفی گفت: در ۳۱۳ ماموریت انجام شده تعداد ۳۴۵ نفر از مصدومین پس از دریافت اقدامات درمانی پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل ،۱۶ نفر در محل حادثه درمان و ۳ نفر نیز قبل از رسیدن آمبولانس فوت شده اند.

وی در خصوص خدمات ارائه شده در دسته های حسینیه و زینبیه زنجان گفت: تعداد ۳۷ نفر از عزاداران توسط آمبولانس های مستقر و تیم های گشت پیاده اورژانس این مراسم خدمات اورژانس را دریافت کرده اند که بیماران با مشکلات تنفسی، کاهش سطح هوشیاری و کاهش فشار خون بیشترین موارد را به خود اختصاص داده اند.