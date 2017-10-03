به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوچرخه سواری مدتی است جوانگرایی در راس مدیریت تیم های ملی و سرمربیانو مربیان این تیم با هدف توسعه دوچرخه سواری و سرعت گرفتن به پیشرفت رکابزنان را در راس برنامه های خود قرار داده است. در کنار این مسئله یکی از اهداف فدراسیون توسعه رشته های داخل پیست بوده و در همین راستا حضور دوچرخه سواران در کاپ های آسیایی و جهانی در برنامه کاری این مجموعه قرار گرفته است.

در همین راستا محسن سلگی، مدیر تیم‌های ملی درباره‌ حضور رکابزنان سرعتی در کاپ جهانی لهستان خبر داده است. سلگی در این رابطه به سایت فدراسیون دوچرخه سوایر گفت: ما در ماده‌های اسپرینت، تیم اسپرینت و کایرین سهمیه گرفته‌ایم و ثبت نام رکابزنان را انجام داده‌ایم و به زودی وقت سفارت می‌گیریم.

وی با اشاره به رقابت نزدیک رکابزنان قزاقستان و ایران در بازی‌های داخل سالن آسیا تصریح کرد: واقعا فکر نمی‌کردیم قزاقستان در بخش سرعت چنین پیشرفتی کرده باشد. ما هم باید دیدمان را به جلو ببریم برای همین بلافاصله پس از برگشت از بازی‌ها، کمیته فنی تشکیل جلسه داد. حتی قرار بود به کاپ هندوستان هم برویم که تصمیم گرفتیم در مسابقات سطح بالاتری شرکت کنیم چرا که حضور در کاپ هندونستان امتیازی برای ما ندارد. هم‌چنین به دنبال خریدن تجهیزات به‌ روزتری برای رکابزنان هستیم و باید امکانات سخت افزاری مورد نیاز آن‌ها را فراهم کنیم. امیدوارم مسوولان هم پیست چوبی را در ایران راه‌اندازی کنند چراکه پست چوبی جزو تجهیزات اولیه مورد نیاز رکابزنان محسوب می‌شود.