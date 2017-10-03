۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

طی سال زراعی گذشته؛

۸۶میلیون مترمکعب از روان‌آب های استان مرکزی با آبخیزداری کنترل شد

اراک- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی گفت: ۸۶میلیون مترمکعب از روان‌آب های استان مرکزی طی سال زراعی ۹۶-۹۵ به واسطه اجرای طرح های آبخیزداری کنترل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع طبیعی استان مرکزی، رضا عظیمی اظهار داشت: با اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان مرکزی، ۸۶میلیون مترمکعب از آب های سطحی در سال زراعی ۹۶-۹۵ کنترل و در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره شده که سطح آب های زیرزمینی را دو درصد افزایش داده است.

وی از اختصاص ۱۲میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی و ملی به اجرای طرح های آبخیزداری استان در سال جاری خبرداد و گفت: تاکنون ۲۰درصد این اعتبارات تخصیص یافته است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی با بیان اینکه با توجه به اعتبارات تخصیص یافته ۳۰درصد طرح های آبخیزداری استان اجرایی شده، افزود: در صورت تخصیص کل اعتبارات سال جاری پیش بینی می شود در ۶۰هزار هکتار از حوزه های آبخیز استان عملیات آبخیزداری اجرا شود.

عظیمی تغذیه سفره های آب زیرزمینی، کنترل سیلاب و فرسایش خاک را از جمله اهداف اجرای طرح های آبخیزداری عنوان کرد و افزود: این طرح ها در قالب عملیات مختلف مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی اجرا می شود که شامل احداث بندهای خاکی، بند سنگ و ملاتی، بند گابیونی، خشکه چین و پوشش گیاهی است.

گفتنی است اجرای طرح های آبخیزداری از دهه ۷۰ در استان مرکزی آغاز و تاکنون ۱۲هزار پروژه اجرا شده است.

