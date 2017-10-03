۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

فراهانی خواستار شد:

انتقال پایانه شرق در تهران پارس تعیین تکلیف شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواستار تعین تکلیف انتقال پایانه شرق در محدوده خیابان تهران پارس به بزرگراه شهید یاسینی شد و گفت:علت اینکه پروژه تکمیل نمی شود هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در تذکری در دهمین جلسه شورا با اعلام اینکه این انتقال بنا بر درخواست شورایاران منطقه ۱۳ و مناطق اطراف مطرح شده است افزود: در این راستا به شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک تذکر می دهم زیرا باید هر چه زودتر محل پایانه قدیمی مسافربری که باعث بروز مشکلات ترافیکی و تراکم در مسیرهای منتهی و مشکلات زیست محیطی می شود به شمال شهید یاسینی منتقل شود.

وی با اعلام اینکه مدت ها از ساخت این پایانه جدید که بسیار خوب و مدرن نیز ساخته شده می گذرد افزود: فاز اول ۹۵ درصد پیشرفت کرده اما تکمیل آن با تاخیر و کندی مواجه است سوال برانگیز است. از همین رو لازم است هر چه زودتر این انتقال در دستور کار قرار بگیرد تا مشکلات محلات همجوار برطرف شود. در این زمینا نیز اگر اشکال از پیمانکار است باید با خلع و به کارگیری پیمانکار جدید کار با سرعت پیش برود.

کد مطلب 4103410
نورا حسینی

